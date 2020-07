Asti, il Sindaco visita centri estivi dell’Istituto Madre Mazzarello

Questa mattina il Sindaco Maurizio Rasero, su invito della direzione scolastica dell’Istituto Madre Mazzarello, ha fatto visita ai loro centri estivi.

L’accoglienza è stata calorosa ed il Primo Cittadino ha ricordato che questo servizio è sempre stato e continua ad essere un punto di riferimento importante per le nostre famiglie, una preziosa risorsa per avere un supporto durante la stagione estiva, per consentire ai genitori di svolgere il loro lavoro e, nel contempo, garantire il diritto dei bambini alla socialità ed al gioco, diritti che in questi ultimi mesi sono purtroppo venuti a mancare a causa del covid-19.

La Direttrice Suor Maria, nel ringraziare il Sindaco ha ricordato che la scuola è sempre aperta a momenti di incontro e di confronto come questo.