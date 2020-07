Asti, il sindaco testa un nuovo mezzo per la pulizia del porfido: “La città deve essere tenuta meglio”

“È evidente, la città potrebbe essere tenuta meglio sia per quanto riguarda la pulizia che per il verde pubblico. È vero, il Covid ci ha tolto ulteriori risorse e ci limita ancora di più l’azione ma questo non giustifica e ci deve far impegnare ancora più di prima. E non esiste solo il centro. A riguardo ho chiesto ad ASP pulizie straordinarie ed anche di dotarsi di mezzi in grado di pulire gli escrementi dei piccioni e di raccogliere i numerosi mozziconi che molti buttano a terra e che si incastrano fra i cubetti di porfido”.

Così scrive su un post di Facebook il sindaco di Asti Maurizio Rasero che ieri ha assistito alla prova di un nuovo macchinario per la pulizia stradale. Non solo: ha voluto testarlo di persona.

La pulizia e il decoro urbano stanno molto a cuore al sindaco come emerso già in altre occasioni. E come fatto altre volte utilizza proprio il social network per lanciare un monito agli Astigiani: “Serve a poco ripulire se poi i cittadini non collaborano e sporcano poco dopo”.