Asti, il sindaco Rasero scrive all’ANCI sulla sicurezza scolastica

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco Maurizio Rasero all’Associazione Nazionale Comuni Italiani

Oggetto: sicurezza scolastica

“Egr. Presidente ANCI

abbiamo avuto alcuni incontri con i Dirigenti scolastici per cercare di organizzare il rientro a scuola in sicurezza e nel rispetto della normativa relativa al distanziamento sociale.

Durante gli incontri sono emerse numerose problematiche anche relative ad incongruenze nei testi normativi che intendo sottoporre all’attenzione dell’ANCI al fine di poter affrontare il problema con il Governo.

Ad oggi, la Regione Piemonte non ha ancora approvato il calendario scolastico 2020/2021 per cui è già di per se difficile programmare il nuovo anno scolastico; a questo si aggiunga che le risorse assegnate alle direzioni scolastiche non sono al momento né definite e/o quantificate, né utilizzabili: il Comune attualmente ha solo i 400.000 € derivanti dal Finanziamento del PON aperto il 24.6.20 per interventi e arredi.

Sarebbe opportuno chiedere un intervento normativo che conceda la possibilità di deroghe finalizzate all’utilizzo di locali attualmente adibiti a mensa (talora in piani seminterrati) che potrebbero essere utilizzate con tramezzature o installazioni di tende insonorizzanti come aule.

Si segnala la necessità di sollecitare il Governo per la tempestiva assegnazione di personale insegnante qualora si dovessero sdoppiare le classi ipotizzando orari scolastici ridotti, senza rientri e tempo pieno.

Sono consapevole dell’impegno che ANCIsta portando avanti sia a livello nazionale che regionale su tutti i temi che riguardano le autonomie locali e confido nel fatto che anche la presente sollecitazione possa essere inserita al più presto nell’agenda dei lavori dell’Associazione.”

Cordialmente.

Dott. Maurizio Rasero