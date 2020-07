Asti, il coraggio e il sangue freddo di Stefano: “Così ho salvato la ragazza che voleva buttarsi dal ponte”

Il coraggio e la prontezza di riflessi di un cittadino ha evitato una tragedia, questa notte ad Asti sul ponte di Corso Savona.

A raccontarci i fatti è il protagonista dei fatti, Stefano: “Io mi stavo dirigendo verso Isola d’Asti dove risiedo, ma passando sul ponte di Corso Savona ho visto una ragazza camminare e subito dopo dallo specchietto della mia auto notavo che quest’ultima tentava di scavalcare la ringhiera del ponte, cosi ho invertito il mio senso di marcia e ho parcheggiato la mia auto su Corso Savona all’altezza dove si trovava la ragazza.”

L’uomo ha subito capito le intenzioni della ragazza e ha cercato di dissuaderla: “Scendendo dalla macchina chiedevo alla ragazza di non fare questo gesto, ma lei ormai era già dall’altra parte e mi diceva che voleva ammazzarsi e che non avrei potuto fare nulla per aiutarla, io continuavo a parlargli e cercare di metterla a suo agio chiedendogli quali fossero i problemi e dicendole che ero disposto ad aiutarla in qualsiasi modo, ma lei continuava a dirmi che che aveva troppi problemi e che si sarebbe ammazzata”.

Sono stati momenti davvero difficili ma l’uomo ha mantenuto freddezza e lucidità: “In modo da non farmi notare cercavo di fermare le altre macchine per trovare aiuto, perché devo ammettere ero molto spaventato. Ho visto che alcune macchine si sono fermate, e in quel momento parlando con la ragazza le dicevo che alcuni di loro erano miei amici e che l’avremmo aiutata, cosi facendo le ho chiesto di guardare se conosceva alcuni di loro per distrarla, a quel punto mi sono lanciato sulle sue braccia afferrandola dal polso e la trattenevo a peso morto tra la ringhiera e il vuoto, a quel punto lei mi guardava e mi chiedeva il mio aiuto. A quel punto chiedendo l’aiuto di alcuni dei passanti che si erano fermati l’abbiamo tirata su di peso per portarla sul marciapiede, lei mi ha abbracciato ringraziandomi e dicendo che se non c’ero io ad aiutarla a quest ora non ci sarebbe più”.

Davvero provvidenziale l’intervento di Stefano, che poi ha affidato la ragazza alla Polizia: “Altri passanti nel frattempo hanno chiamato la Polizia che dopo pochi minuti arrivavano e mi ringraziavano per il gesto che avevo compiuto, a quel punto facevo notare agli ufficiali che vicino al luogo dove la ragazza stava compiendo questo orribile gesto c’era una borsetta e vicino alcune scritte.”

Gli agenti intervenuti hanno poi chiamato un ambulanza per portarla in ospedale.