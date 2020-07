Asti, il Cinema Lumière propone Bombshell – la voce dello scandalo

Questa settimana il Cinema Lumière propone il film “BOMBSHELL – la voce dello scandalo” con Nicole Kidman. Parla della lotta di tre donne contro un sistema di abusi che sembra incrollabile.

Dalla prossima settimana entra in programmazione un film italiano della regista Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato: TORNARE.

Ecco il programma del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 14 luglio – 21,15: LA SFIDA DELLE MOGLI

MERCOLEDÌ 15 luglio – 21,15: LA SFIDA DELLE MOGLI

GIOVEDÌ 16 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo (con Nicole Kidman)

VENERDÌ 17 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

SABATO 18 luglio – 19,00: BOMBSHELL – La voce dello scandalo – 21,30: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

DOMENICA 19 luglio – 19,00: BOMBSHELL – La voce dello scandalo – 21,30: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

LUNEDÌ 20 luglio – RIPOSO

MARTEDÌ 21 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

MERCOLEDÌ 22 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

GIOVEDÌ 23 Luglio – 21,15: TORNARE di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato

Per informazioni e contatti: telefono con segreteria telefonica (solo per programmazione giornaliere) chiamare il numero 0141/413630. Per informazioni o altre notizie chiamare 333/5931921, pagina Facebook (Lumiere), sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com