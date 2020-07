Asti, gli acquisti degli arredi scolastici oggetto dell’interrogazione dei consiglieri di minoranza

Riceviamo e pubblichiamo l’interrogazione a risposta scritta presentata dai consiglieri di minoranza al sindaco di Asti.

Al Sig. Sindaco del Comune di Asti

I sottoscritti consiglieri comunali,

avendo appreso che lo Stato, attraverso il Commissario Arcuri, provvederà alla fornitura di arredi per le scuole per il prossimo anno scolastico 2020/2021 ed avendo appreso dalle dichiarazioni dell’assessore all’Istruzione che anche il Comune provvederà , con una quota di 80mila euro all’acquisto di arredi ( banchi ecc), stralciando tale somma dall’importo complessivo dei 400mila euro, erogati dallo Stato con un apposito PON per interventi di edilizia leggera e messa in sicurezza dei locali scolatici,

INTERROGANO la S.V.

Per sapere:

1) quale cifra del PON è stata stanziata dal Comune per gli arredi;

2) quali arredi e in quale quantità sono stati ordinati;

3) qual è il prezzo di ogni singolo arredo,

4) a quali ditte è stata commissionata la fornitura,

5) come si concilia la fornitura dello Stato ( della quale il Comune dovrebbe conoscere la consistenza) con l’ulteriore acquisto effettuato direttamente dal Comune;

6) a quali scuole sono destinati i banchi acquistati dal Comune;

7) se non si ritiene che i soldi dello Stato avrebbero potuto essere più utilmente impegnati in lavori di edilizia leggera per consentire di mantenere l’unitarietà delle classi in locali adeguatamente spaziosi.

I consiglieri comunali

Angela Quaglia

Mario Malandrone

Mauro Bosia

Michele Anselmo

Maria Ferlisi

Luciano Sutera

Giuseppe Dolce

Massimo Cerruti

Davide Giargia

Martina Veneto

Giorgio Spata

Angela Motta