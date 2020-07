Asti, donato dall’Avis Comunale un ecografo al Reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Cardinal Massaia

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, all’ospedale Cardinal Massaia di Asti è stata effettuata la consegna di un ecografo di ultima generazione al Reparto di Ginecologia e Ostetricia diretto dal Dott. Maggiorino Barbero.

La donazione, fatta dalla Sezione Comunale di Asti dell’Avis, è un ulteriore contributo a sostegno della vita messo in campo dalle Donatrici e dai Donatori di sangue Avisini e rappresenta una risorsa preziosa per la sanità astigiana. L’ecografo, infatti, va a sostituire strumentazioni obsolete e sarà utilizzato per tutte le donne che ne avranno necessità anche dopo l’attuale emergenza sanitaria Covid-19.

Erano presenti alla consegna dell’ecografo: il Commissario Dott. Giovanni Messori Ioli, il Primario Dott. Maggiorino Barbero, il Sindaco Maurizio Rasero, Dirigenti AVIS, la Dott.ssa Tiziana Ferraris Direttore del Cardinal Massaia e altri Direttori dei Reparti Ospedalieri.