Asti, domani l’assemblea online della Cooperativa della Rava e della Fava

L’assemblea Soci della Cooperativa Della Rava e Della Fava s.c. in seconda convocazione è organizzata per domani, martedì 28 luglio con inizio alle ore 18.00 in modalità on line in base alla prevista normativa derogatoria causa Covid19.

Tutti i soci della cooperativa regolarmente iscritti almeno da tre mesi potranno partecipare su piattaforma zoom tramite istruzioni in allegato.

L’Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio economico al 31-12-2019, all’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in base alle candidature ricevute in base al regolamento Soci, e alla nomina del revisore contabile.

