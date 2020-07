Asti, da oggi si completa la rivoluzione del traffico in Piazza Alfieri: chiuso il tratto di strada lato Portici Anfossi

Terza e ultima tappa per il cambiamento della viabilità su piazza Alfieri: dopo l’apertura delle nuove rotonde, il doppio senso sul lato dei Portici Pogliani e le altre modifiche già introdotte, questa mattina sono iniziati i lavori per la chiusura dei Portici Anfossi alle auto.

Questo lato della piazza, quello del Cocchi, è ormai destinato ai pedoni, ma con due regole diverse: Zona a traffico limitato fino a via Leone Grandi, quella del Teatro Alfieri (in questa zona potranno circolare solo le auto con permesso, i residenti ad esempio) mentre il tratto successivo, quello da via Leone Grandi a piazza Libertà, si trasformerà in isola pedonale. Con la chiusura dei Portici Anfossi, restano due gli accessi al parcheggio di piazza Alfieri: quello dalla nuova rotatoria sotto la Prefettura e quello aperto nei giorni scorsi dalla rotonda dei Portici Rossi (in ingresso e in uscita).

Sempre da oggi, le fermate dei bus urbani sono sul lato Portici Pogliani, ormai a doppio senso di marcia. La fermata tradizionalmente su lato dei Portici Anfossi è stata spostata sotto i platani, verso l’interno di piazza Alfieri: riguarda le linee 2 in direzione via Urbani, 2/ in direzione Variglie, 7 in direzione corso Alba e la linea extraurbana Asti-Tigliole-Asti in direzione piazza Marconi.

Sotto la cartina con la nuova viabilità di Piazza Alfieri, che è possibile scaricare anche cliccando qui —->>>> Cartina Viabilità Piazza Alfieri Asti