Asti, continua la prova della nuova viabilità su Piazza Alfieri: da lunedì i Portici Anfossi chiusi al traffico

Continuano a piccoli step le modifiche alla viabilità su piazza Alfieri per arrivare a lunedì mattina, quando verrà chiuso al traffico il lato dei Portici Anfossi.

Con il doppio senso sotto i Portici Pogliani ormai in vigore da lunedì 29 giugno, l’altro epocale cambiamento per il traffico è proprio la chiusura alle auto dei Portici Anfossi prevista per lunedì: fino a via Leone Grandi (quella del Teatro Alfieri) diventeranno Ztl (potranno circolare le auto con permesso, i residenti ad esempio) mentre il tratto successivo, quello da via Leone Grandi a piazza Libertà, si trasformerà in isola pedonale.

Intanto un’altra modifica è stata anticipata rispetto alla tabella di marcia: si tratta dell’apertura dell’accesso al parcheggio di piazza Alfieri dalla rotonda dei Portici Rossi. Un accesso consentito in ingresso e in uscita.



Intanto le prime “rivoluzioni” fanno discutere. I commenti sono divisi tra fortemente contrari, moderatamente favorevoli e altri che rinviano il giudizio, in attesa del completamento delle modifiche e del traffico di settembre “quando riapriranno le scuole”: “Adesso il traffico non è quello di settembre, quando apriranno anche le scuole: bisognerà vedere”, commentano in tanti. Ma ci sono automobilisti che hanno già lamentato code e rallentamenti alle rotonde e non solo, valutando la situazione “destinata a peggiorare quando il traffico aumenterà al termine delle giornate lavorative e con le scuole”.

Ma tra le attività dei Portici Pogliani, due sono gli aspetti che sollevano le maggiori discussioni: “Lo smog che si verrà a creare con il doppio senso, soprattutto all’altezza degli attraversamenti pedonali” e “i nuovi stalli per carico e scarico”, spazi ridisegnati in linea davanti a negozi, che i più definiscono “fatti male, non funzionali e pericolosi”. Soltanto giovedì mattina, le attività dei portici Pogliani (dalla macelleria al supermercato) hanno lamentato “le difficoltà riscontrare dai fornitori che dovevano scaricare la merce”.

Il dato di fatto sono i cambiamenti già attuati e quelli che verranno da lunedì, destinati a rivoluzionare definitivamente il volto della piazza. “La prova del nove sarà a settembre – commenta il sindaco Rasero – Al momento non risultano grossi problemi di rallentamenti e non credo ci sarà un aumento di smog: prima, sotto i Portici Pogliani, c’erano comunque due file di auto anche se nello stesso senso di marcia. Credo anche che le nuove rotonde alleggeriscano il traffico”.

Cita ad esempio la rotatoria davanti ai portici Rossi, in fondo a corso Dante, che permette alle auto di proseguire lungo corso Alfieri senza dover effettuare la circumnavigazione di piazza Alfieri “che portava solo traffico parassitario e maggiore inquinamento”. “In ogni caso faremo le verifiche del caso a settembre e quando la piazza sarà a regime – continua Rasero – Sui problemi legati agli stalli carico scarico, sono stati disegnati nel rispetto del Codice della Strada, ma siamo disponibili ad ascoltare richieste e proposte”.