Asti, consentito l’accesso ai bus di Asp anche dalla porta anteriore

A partire da lunedì 6 luglio, sugli autobus delle linee urbane ed extraurbane di Asp, sarà consentito salire a bordo utilizzando anche la porta anteriore, oltre quella posteriore. Le porte centrali continueranno ad essere riservate alla discesa.

Il primo posto a sinistra, entrando dalla porta anteriore, sarà riservato ai passeggeri non vedenti.

I passeggeri, inoltre, non potranno sostare nell’area a fianco del posto di guida e parlare con l’autista del bus.

A bordo dei bus di Asp è confermato l’obbligo di mascherina, da indossare prima della salita, e alle fermate si dovrà mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

La capienza dei bus è ridotta di circa l’ 80% rispetto a quella effettiva. I posti a sedere non utilizzabili sono contrassegnati da cartelli che ne vietano l’utilizzo e i posti in piedi, non più di tre sui mezzi più lunghi, sono indicati da apposita segnaletica.

I passeggeri in attesa alla fermate non possono salire a bordo dei bus che hanno esaurito il numero dei posti disponibili, ma devono attendere la corsa successiva.

Qualora si avvertano sintomi influenzali, come febbre, tosse o raffreddore, è indispensabile evitare l’utilizzo del bus.

Al fine di ridurre occasioni di contagio, è consigliato l’acquisto dei titoli di viaggio utilizzando la App AstiSmartBus (disponibile gratuitamente per i sistemi Ios e Android), diminuendo così l’utilizzo di denaro contante.