Asti, conclusa “Dona la Spesa” la solidarietà continua con “Dona il Buono”

Insieme al lockdown per Covid19 è finita la distribuzione delle borse della spesa, relative al progetto del Comune di Asti Assessorato Politiche Sociali “Dona la spesa”.

Tale progetto ha visto come capofila l’associazione “Il dono del Volo” in collaborazione con Caritas, Croce Rossa, Pastorale Giovanile, San Vincenzo, Cav e numerosi volontari. Il disagio sociale però c’è ancora e le richieste d’aiuto alimentare persistono: “Le donazioni degli astigiani hanno consentito di aiutare circa 1200 famiglie e con quanto ancora rimane abbiamo istruito un nuovo progetto “Dona il buono” ciò è possibile anche grazie all’aiuto di Aziende come la COOP e la DIMAR (Mercatò) che ha regalato il 10% del valore di una card-spesa da 25 euro. Con tale gesto di solidarietà sociale il valore della card diventa di effettivi € 27,50” dichiarano dall’associazione.

Giovedì 30 luglio il Direttore del punto vendita Mercatò di Viale Pilone, Riccardo di Grazia ha consegnato al Il Dono del Volo le 100 card acquistate e altre 4 in omaggio, come pure il Responsabile di zona delle politiche sociali della Nova Coop Alessandro Messina che, oltre alle 100 card acquistate, ha consegnato anche 20 card da € 25, dono del Presidio Soci di Asti. Tutte le card, per un valore complessivo di oltre 6.100 euro, sono state subito consegnate al Dirigente delle Politiche Sociali del Comune di Asti Roberto Giolito che, con l’Assessore Mariangela Cotto, provvederà a distribuirle alle persone che continuano ad essere in difficoltà. Grazie ai buoni le famiglie, che ormai hanno libertà di movimento, potranno fare in autonomia la propria spesa.

Nella foto principale: Mariangela Cotto, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Asti, Alessandro Messina, Responsabile di zona delle politiche sociali della Nova Coop, Giusy Gobello, Tesoriera del Dono del Volo Roberto Giolito, Dirigente Politiche Sociali del Comune di Asti.

Nella foto sotto: Roberto Giolito, Dirigente Politiche Sociali del Comune di Asti, Giusy Gobello, Tesoriera del Dono del Volo, Riccardo Di Grazia, Direttore punto vendita Mercatò di Viale Pilone, Mariangela Cotto, Assessore alle Politiche sociali del Comune di Asti.