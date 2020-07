Asti, con la nuova viabilità si prepara il trasloco del mercato: dal centro di Piazza Alfieri ai Portici Anfossi

Si lega al cambio di viabilità il nuovo progetto per il mercato di piazza Alfieri. Il piano in discussione prevede di mantenere gli operatori sulla piazza ma in un’altra posizione: non più nella parte centrale, ma sul lato dei Portici Anfossi che lunedì sarà chiuso alle auto.

I PORTICI ANFOSSI E IL MERCATO.

Il primo passaggio per arrivare al trasferimento del mercato è la chiusura al traffico del lato di piazza Alfieri davanti ai Portici Anfossi. Succederà lunedì: fino a via Leone Grandi (quella del Teatro Alfieri) potranno circolare le auto con permesso (i residenti ad esempio) mentre il tratto successivo, quello da via Leone Grandi a piazza Libertà, si trasformerà in isola pedonale.

Di conseguenza la progettazione del mercato: i banchi troverebbero posto su una sola fila all’altezza del Cocchi, per poi passare su due file da via Leone Grandi a piazza Libertà, arrivando fino all’incrocio con via Brofferio. Per consentire il posto necessario alla sistemazione di tutti i banchi, l’idea è di utilizzare anche il lato sotto la Provincia. “L’utilizzo di questa parte della piazza, a ridosso dei Portici, è una prospettiva concreta su cui ci stiamo confrontando con la commissione mercatale e gli operatori– spiega il sindaco Rasero – Questo cambiamento ci permetterebbe di lasciare libero il posteggio al centro della piazza il mercoledì e il sabato, anche a servizio delle attività che lavorano nella zona”.

Al lavoro da tempo sulle questioni mercatali, il vice sindaco e assessore al Commercio Marcello Coppo: “Per la riqualificazione del mercato ci stiamo confrontando da mesi con gli operatori – spiega Coppo – Stiamo facendo un ragionamento di collaborazione e concertazione delle scelte. Questo nuovo piano si lega alla modifica della viabilità sulla piazza: i tecnici del Comune sono al lavoro per sistemazione e pianificazione degli spazi, in collaborazione con un progettista incaricato dagli operatori. Non appena saranno risolte tutte le questioni tecniche potremo procedere”.