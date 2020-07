Asti, Cinema Lumière: entra in programmazione il premiatissimo “Favolacce”

Al Cinema Lumière questa settimana entra in programmazione un film italiano per la regia dei fratelli D’Innocenzo con Elio Germano, Giulietta Rabeggiani e Tommaso Di Cola: FAVOLACCE, Classificato tra i film “da vedere 2020”, ha vinto 5 Nastri d’Argento ed è è stato premiato al Festival di Berlino.

A seguire, la prossima settimana, un film francese di successo che ha accumulato premi e incassi, per quanto possibili, in questo periodo. I MISERABILI per la regia dui Ladj LY.Il film è stato premiato al Festival di Cannes, 1 candidatura a Golden Globes, 3 candidature e vinto un premio ai European Film Awards, 10 candidature e vinto 4 Cesar, 6 candidature e vinto 3 Lumiere Awards, 1 candidatura a Critics Choice Award, 1 candidatura a Spirit Awards, ha vinto un premio ai Goya. Il film è vietato ai minori di anni 14.

Ecco la settimana del cinema Lumière di Asti:

MARTEDÌ 28 luglio – 21,15: TORNARE

MERCOLEDÌ 29 luglio – 21,15: TORNARE

GIOVEDÌ 30 Luglio – 21,15: FAVOLACCE: regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo con Elio Germano, Giulietta Rabeggiani, Tommaso Di Cola.

VENERDÌ 31 luglio – 21,15: FAVOLACCE

SABATO 1 agosto – 19,00: FAVOLACCE – 21,30: FAVOLACCE

DOMENICA 2 agosto – 19,00: FAVOLACCE – 21,30: FAVOLACCE

LUNEDÌ 3 agosto – RIPOSO (non ci sono proiezioni)

MARTEDÌ 4 agosto – 21,15: FAVOLACCE

MERCOLEDÌ 5 agosto – 21,15: FAVOLACCE

GIOVEDÌ 6 agosto – 21,15: I MISERABILI per la regia di Ladj Ly.

