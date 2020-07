Asti, Cinema Lumière: da giovedì entra in programmazione “Tornare” di Cristina Comencini

AL Cinema Lumière entra in programmazione un film italiano della regista Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato “Tornare”.

A seguire, la prossima settimana, un altro film italiano di successo che è rimasto fermo per i motivi che tutti sappiamo: Favolacce, classificato tra i film “da vedere 2020” con Elio Germano, Giulietta Rabeggiani e Tommaso Di Cola.

Ecco il programma.

MARTEDÌ 21 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

MERCOLEDÌ 22 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo

GIOVEDÌ 23 Luglio – 21,15: TORNARE di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno e Vincenzo Amato

VENERDÌ 24 luglio – 21,15: TORNARE

SABATO 25 luglio – 19,00: TORNARE – 21,30: TORNARE

DOMENICA 26 luglio – 19,00: TORNARE- 21,30: TORNARE

LUNEDÌ 27 luglio – RIPOSO (non ci sono proiezioni)

MARTEDÌ 28 luglio – 21,15: TORNARE

MERCOLEDÌ 29 luglio – 21,15: TORNARE

GIOVEDÌ 30 Luglio – 21,15: FAVOLACCE: regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo con Elio Germano, Giulietta Rabeggiani, Tommaso Di Cola.

Per informazioni contattare: telefono con segreteria telefonica (solo per programmazione giornaliere ): 0141.413630. Gestore (per informazioni o altre notizie): 333.5931921, pagina Facebook (Lumiere), sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com