Asti, celebrazione per San Camillo del Lellis al Santuario della Beata Vergine del Portone

Sabato 11 luglio il vescovo Marco Prastaro celebrerà l’eucarestia al Santuario della Beata Vergine del Portone (alle 17.30).

Una celebrazione che cade in prossimità della commemorazione di San Camillo del Lellis, il 14 luglio, patrono dei malati, degli ospedali e di tutto il personale sanitario e alla quale sono invitati oltre ai membri della Pastorale della Salute anche i ministri straordinari della Comunione. La messa sarà celebrata in suffragio delle vittime del civid 19. La capienza a sedere del Santuario, rispettando le norme anti pandemia, è di 130 posti, a cui vanno aggiunti posti in piedi.

All’ingresso oltre al gel per le mani, ci sarà anche un collaboratore della Pastorale della Salute che faciliterà il corretto rispetto delle regole sanitarie in vigore