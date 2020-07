Asti, annullata la XXIª edizione di Arti e Mercanti

La CNA Associazione di Asti comunica l’annullamento della ventunesima edizione di “ARTI E MERCANTI”, che avrebbe dovuto tenersi il 26 e 27 settembre 2020.

L’Associazione ha atteso il più possibile per prendere questa decisione, nella speranza che potessero intervenire fattori di novità positive sul fronte sanitario, tali da poterle permettere di tenere la manifestazione annuale.

Avrebbe voluto essere un segnale anche fortemente simbolico di ripartenza, sia agli associati (così duramente colpiti dalle ricadute economiche dell’emergenza covid-19) sia ai tanti visitatori, che nel corso degli anni la nostra manifestazione ha saputo attrarre e fidelizzare.

Purtroppo – analogamente a quanto accaduto per l’edizione 2020 del Festival delle Sagre – non è stato possibile trovare soluzioni in grado di coniugare le diverse necessità organizzative e le indispensabili regole sanitarie e di sicurezza che l’evento impone.

Da qui la decisione sofferta di annullare la XXI edizione di Arti e Mercanti, quale gesto di responsabilità nei confronti della comunità.

L’appuntamento slitta quindi a settembre 2021, con l’assicurazione che non mancherà l’impegno affinché la manifestazione possa essere sempre più attrattiva, pur nel solco della tradizione.