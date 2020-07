Asti, al Foyer delle famiglie si parla della Marcia della Pace

Continua la rassegna “L’anno che verrà…”, dopo i primi quattro partecipati incontri presso il circolo ACLI Foyer delle famiglie in via Milliavacca 5, Asti, Sabato 18 luglio 2020 alle ore 18.30, in occasione del Mandela Day, quinto incontro dedicato alla partecipazione astigiana alla Marcia Perugia Assisi nel passato e, in prospettiva, alla prossima edizione di ottobre 2020: “Il lungo cammino per la Pace: Asti alla Perugia Assisi”.

Sarà un’occasione di condividere, attraverso immagini e testimonianze, pensieri e riflessioni sul valore e sull’impegno per la Pace, sul suo significato negli anni, nel nostro presente e nel tempo a venire.