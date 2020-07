Asti, a settembre un’edizione eccezionale della Fiera Carolingia

Dopo che nei giorni scorsi è arrivata la notizia che anche Arti e Mercanti quest’anno non si farà, con il settembre astigiano che, dopo Palio e Sagre, perde così un altro dei suoi eventi tradizionali, arriva la conferma del recupero della Fiera Carolingia.

L’evento, appuntamento tradizionale dei festeggiamenti patronali di inizio maggio, era programmato per mercoledì 6 maggio, ma è stato rinviato a causa dell’emergenza Covid; in data 8 luglio il consorzio Euro Fiva 2000, soggetto concessionario per la gestione delle fiere, ha fatto domanda al Comune di Asti proponendo il recupero dell’evento per domenica 20 settembre.

Dopo aver valutato positivamente lo svolgimento di una edizione eccezionale della Fiera nella data proposta, considerato che l’evento commerciale possa contribuire ad arricchire comunque l’offerta di eventi della città, con ricadute positive anche sotto il profilo dell’attrattiva turistica, anche in considerazione della mancata effettuazione di alcune delle manifestazioni astigiane di quel periodo come Palio di Asti e Festival delle Sagre), la giunta comunale ha dato il parere favorevole, per cui la Fiera Carolingia si svolgerà il 20 settembre.

Trattandosi di domenica, anzichè il tradizionale mercoledì, sarà possibile in via eccezionale, di includere nel circuito fieristico l’area interna di piazza Alfieri, normalmente riservata al mercato unificato del mercoledì, anche permettendo una maggiore disponibilità di spazi utili al fine di permettere un allestimento rispettoso delle eventuali misure di distanziamento sociale

che dovessero permanere per tale data.