Asti, a Estiamo… insieme arriva un teatro del finimondo

Il 15 luglio 2020 la Scuola di Recitazione Teatralmente, diretta da Alessio Bertoli, e NIG Nuove idee globali, proporranno per il contenitore artistico “Estiamo insieme”: cinema, teatro e musica nel cortile del Michelerio, “Teatro da finimondo”, ispirato al delicato momento che l’umanità ha affrontato e che, in qualche modo, continua ad affrontare.

“TEATRO DA FINIMONDO.

14/03/2020. L’umanità sta vivendo un momento storico particolarmente delicato che sta velocemente stravolgendo certezze e abitudini di vita consolidate nel tempo. Tutti noi, infatti, siamo stati costretti a “fermarci un attimo”, per capire che era necessario inserire nuove regole utili per le nostre vite, i nostri cari, i nostri lavori… la nostra salute. E tutti noi abbiamo dovuto scontrarci con le emozioni che ne sono derivate: dall’incredulità alla preoccupazione, dalla volontà (e la necessità) di dover andare avanti alla semplice confusione. Ognuno sta vivendo questo momento in modo diverso, condividendo però alcune certezze: che non poter uscire come prima ci manca, così come ci mancano gli abbracci, le strette di mano e tutti quei gesti sociali a cui solitamente non diamo alcun peso poiché scontati. E questa mancanza si percepisce anche notando che, paradossalmente, siamo più sociali adesso di prima, come se cercassimo qualcosa tra gli sconosciuti in coda davanti alla farmacia o fuori dai supermercati… forse perché abbiamo un umano bisogno di conforto che di questi tempi fatichiamo a trovare altrove o forse per poter alleggerire un po’ quel senso di preoccupazione che percepiamo un po’ tutti. Per questo motivo, la Scuola di Recitazione Teatralmente di Asti e NIG Nuove Idee Globali hanno deciso di schierarsi in prima linea per cercare di combattere questa preoccupazione e regalare un piccolo momento di svago, un semplice sorriso e una speranza a tutti coloro che decideranno di seguirci e di condividere il nostro progetto. Perché, per superare questo momento, oltre alla buona volontà di tutti, ci serve anche la speranza, così come ci servono l’Arte e la Cultura, le uniche grandi forze immortali che hanno superato ogni avversità durante l’intera storia dell’umanità.”

Con questo incipit iniziava il 14 marzo 2020 il progetto “Teatro da Finimondo” a cura della Scuola di Recitazione Teatralmente, diretta da Alessio Bertoli, e NIG Nuove Idee Globali. Progetto che ha iniziato ad entrare con grazia nelle case di molti con lo scopo di regalare momenti di distrazione, portando Cultura e un po’ di quella Bellezza che sembrava svanita a causa dell’”ombra” con cui abbiamo dovuto confrontarci. Il progetto è stato ben accolto dal caloroso pubblico virtuale, stimolando anche un secondo e un terzo progetto, con migliaia e migliaia di visualizzazioni e condivisioni e la creazione di una vera e propria “rete sociale e virtuale” che ha tenuto compagnia a tantissime persone in questi dif ficili mesi di restrizioni.

Tutto questo lavoro online sarà riproposto il 15 Luglio 2020 “dal vivo” per il contenitore artistico “Estiamo insieme”: cinema, teatro e musica nel cortile del Michelerio. In questa occasione, la Scuola di Recitazione Teatralmente, sempre sotto la guida di Alessio Bertoli, riproporrà alcuni tra i momenti più emozionanti di Teatro da Finimondo, uniti a nuove ispirazioni e interpretazioni, in un’alternanza di monologhi teatrali e cinematografici, tra storie comiche, surreali e poetiche.