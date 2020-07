Assistenzialismo e responsabilità individuale in una videoconferenza dell’UCID

La Sezione di Biella dell’UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) presieduta da Vittorio Donati, in collaborazione con il Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta presieduto da Paolo Porrino, ha organizzato un’interessate serata alla quale hanno partecipato in video conferenza, una trentina di soci del sodalizio.

Il tema della serata, “Assistenzialismo e responsabilità individuale” è stato sviscerato dai due relatori della serata: l’imprenditore Paolo Piana e da don Genesio Tarasco, direttore dell’istituto Salesiano San Cassiano di Vigliano, moderati da Barbara Greggio.

Dopo l’introduzione del “padrone di casa” Vittorio Donati ed i saluti del presidente Paolo Porrino i due relatori hanno tenuto desta l’attenzione confrontandosi anche con i soci UCID collegati in remoto per oltre due ore. Paolo Piana e don Genesio Tarasco hanno analizzato il tema della serata in tutta la sua complessità in cui emerge, In questo momento in particolare, ma sempre più in futuro, solo un corretto rapporto tra responsabilità individuale e responsabilità sociale in cui si può generare una solidarietà reale e sostenibile.