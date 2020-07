Anteas Asti riprende l’attività di Trasporto Amico

In questo lungo periodo di emrgenza sanitaria molte associazioni di volontariato hanno dovuto rimodulare le proprie attività fondative.

Anche l’Anteas O.d.V. di Asti ha sospeso l’attività di Trasporto Amico e l’attività di animazione delle case di riposo impegnando le energie alla collaborazione con il Comune di Asti, Caritas e altre associazioni, per il trasporto dei pacchi alimentari indispensabili a soddisfare l’emergenza primaria di parecchie famiglie bisognose.

“Siamo orgogliosi di questa scelta e del lavoro svolto, ma, ora che l’emergenza si è attenuata il direttivo Anteas di Asti, dopo un’attenta valutazione dei rischi e adottate tutte le misure e i protocolli sanitari di sicurezza ha deciso di riprendere l’attività originaria” dichiara il presidente Giuseppe Nosenzo.

A partire dal 20 luglio, quindi, ripartità il servizio di Trasporto Amico, mirato, per il momento esclusivamente alle esigenze sanitarie (visite mediche, cure, fisioterapia ecc.).

“Siamo a disposizione di tutti coloro che non hanno possibilità di aiuto da parte dei famigliari, amici, etc. e quindi si trovano in grande difficoltà a muoversi dal proprio domicilio e li invitiamo a contattarci con estrema tranquillità e sicurezza -continua Nosenzo –Il gruppo dei volontari è a loro disposizione ed è animato da tanta disponibilità e inoltre, intravede, con questa riapertura dell’attività del Trasporto Amico, un graduale e costante avvicinamento alla normalità che, tutti ci auguriamo che avvenga il più presto possibile”.

Per informazioni e per concordare il servizio: 0141.599328