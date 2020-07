Andrea Giaccone: “Manifestazione “Insieme per l’Italia del lavoro”, anche la Lega della provincia di Asti nelle piazze”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’On. Andrea Giaccone, Presidente della XI Commissione Lavoro pubblico e privato

In occasione della manifestazione di sabato 4 luglio “Insieme per l’Italia del lavoro”, organizzata dalla Lega Nazionale “, anche la Lega della provincia di Asti tornerà nelle sue piazze, per rimarcare la presenza sul territorio e dare il suo contributo nella battaglia per il lavoro.

“Chiediamo al governo di occuparsi con priorità di temi urgenti quali varare doverose misure a tutela dei lavoratori, piuttosto che curarsi della sanatoria dei clandestini” dichiara il segretario provinciale Andrea Giaccone. “Riteniamo che il governo avrebbe dovuto lavorare per garantire ai cittadini una tempestiva e risolutiva risposta sul tema della cassa integrazione, mentre allo stato attuale molti lavoratori sono ancora in attesa” continua l’On. Giaccone.

Al gazebo di Corso Alfieri angolo via della Valle ad Asti, sabato 4 luglio dalle 9:45 alle 12:15, sarà presente il Presidente del gruppo della Lega alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari.

Già domani a Nizza al mercato in piazza Garibaldi ci sarà un gazebo alle 9 e sarà presente il vicepresidente della regione Fabio Carosso.

Per la giornata di sabato 4 luglio saranno inoltre allestiti i gazebo: a Cerreto d’Asti in Via Torino 24 dalle 10 alle 12 e a Moncalvo in Piazza Garibaldi dalle 9 alle 12.30. Domenica 5 luglio invece l’evento avrà luogo presso i gazebo di Piazza Libertà a San Damiano dalle 9 alle 12.30 e in Piazza Amedeo d’Aosta a Canelli dalle 9.30 alle 12.