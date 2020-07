Ancora un incidente sull’autostrada Asti Cuneo, coinvolte due auto

Mattinata davvero difficile per chi deve percorrere l’autostrada Asti Cuneo in direzione di Asti.

Dopo l’incidente avvenuto in prima mattinata con il camion che ha perso il carico di bottiglie d’acqua che ha portato a rallentamenti e code nel tratto tra l’entrata di Govone e l’uscita di Isola (clicca QUI), in questo momento (ore 11) ci sono nuovamente disagi a causa di un altro incidente.

Sempre in direzione Asti, nel tratto compreso tra l’uscita e l’entrata di Govone, due vetture si sono scontrate; la dinamica dell’incidente è ancora in corso di ricostruzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Asti e l’ambulanza del 118, ma non si conosce ancora quante siano le persone coinvolte e le loro condizioni.

Per consentire le operazioni di soccorso e impedire la formazione di lunghe code in questo momento il traffico in arrivo da Alba viene deviato facendo uscire i mezzi all’uscita di Govone/Costigliole che poi, facendo la rotonda sulla strada statale 231, possono rientrare in autostrada alla stessa entrata.