Anci e Iren, concorso per i piccoli Comuni: in palio 100 e-bike

E’ in corso il progetto “Tandem. Bici in Comune”, il concorso promosso da Iren in collaborazione con ANCI che premia i piccoli Comuni per le iniziative dedicate all’economia circolare, alla mobilità sostenibile e alla tutela dell’ambiente.

Il concorso mette in palio 100 e-bike (due per ciascun Comune) destinate ai Comuni sotto i 3.000 abitanti capaci di incidere positivamente sulle abitudini dei propri cittadini ma anche dei turisti e dei visitatori occasionali.

L’obiettivo è quello di premiare i progetti che possano far emergere “buone pratiche” dedicate al miglioramento della qualità della vita urbana.

Per partecipare, i Comuni interessati dovranno scaricare l’application form presente sul sito www.biciincomune.it,

compilarlo in tutti i campi richiesti e inviarlo all’indirizzo email: biciincomune@gruppoiren.it

La candidatura a “Tandem. Bici in Comune” dovrà essere presentata dal sindaco (o da un suo delegato) e dovrà contenere una descrizione più dettagliata possibile del Progetto che dovrà essere in corso di realizzazione oppure concluso non oltre i sei mesi precedenti all’emissione del bando.

Ciascun Comune potrà candidare un solo Progetto. La scadenza per partecipare è il 24 luglio.

Una giuria tecnica, composta da rappresentanti di ANCI ed Iren, oltre che da un esperto di sostenibilità ambientale, selezionerà entro l’estate i 50 progetti migliori, decretando i vincitori tra i Comuni che avranno interpretato al meglio il proprio ruolo di motore dello sviluppo sostenibile.