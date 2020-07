Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Fratelli d’Italia Asti

Anche ad Asti Fratelli d’Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e indire le elezioni a settembre.

In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del Centro Destra, FDI sarà presente sabato 4 luglio dalle 10 alle 19 ad Asti in Via Garibaldi per la raccolta firma.

E’ confermata la presenza dei nostri rappresentanti istituzionali comunali e provinciali.

Di seguito il testo del volantino di Fratelli d’Italia

Diamo la possibilità a tutti di esprimere il proprio dissenso verso un Governo unito dall’interesse per le poltrone più che per ii bene degli italiani a cui è stato negato il diritto di votare e successivamente di esprimersi su una crisi devastante anche dal punto di vista economico e sociale. Lavoro, libertà, sicurezza sono oggi compromessi.

Fratelli d’Italia non intende lasciare nessuno da solo in un momento in cui molti non hanno neppure ricevuto la cassa integrazione, le aziende sono in crisi, i piccoli vivono con il terrore di chiudere, la scuola è al collasso, e si trascurano le reali esigenze di famiglie e bambini.

Non possiamo stare zitti davanti al peggiore Governo nella peggiore crisi di sempre. Come opposizione costruttiva ma intransigente siamo consapevoli che c’e solo un modo per far uscire l’Italia da questo incubo e cambiare passo: fare scegliere il Governo agli italiani.