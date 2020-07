Alla guida con la patente sospesa fugge alla vista della Polizia Municipale: pesante multa e auto sequestrata

Un’auto cerca di evitare il controllo della polizia municipale di Guarene e Castagnito, ma il tentativo di fuga viene bloccato dagli agenti che sequestrano il mezzo e multano pesantemente il guidatore

Le segnalazioni degli altri automobilisti che procedevano in senso contrario gli avevano consentito di invertire la direzione di marcia ma gli agenti della polizia locale di Guarene e Castagnito, impegnati ieri mattina nei controlli stradali, insospettiti dalla manovra repentina si sono subito messi all’inseguimento della vettura, che è stata fermata pochi chilometri dopo.

L’uomo alla guida, di nazionalità italiana e già noto alle forze di polizia è risultato avere una doppia residenza, in Francia e in un comune del Roero, fatto che ha complicato gli accertamenti dai quali alla fine è però risultato che l’uomo era sprovvisto di patente di guida, sospesa da anni, e che il veicolo, immatricolato in Francia, aveva documenti e assicurazione non conformi. Risultato: veicolo sequestrato, migliaia di euro di sanzioni per il guidatore irregolare e l’avvio della procedura per la revoca definitiva del documento di guida.

A corredo di tutto ciò pare evidente che il cameratismo tra automobilisti, al fine di evitare multe da parte delle forze dell’ordine, a volte rischia di coprire comportamenti illeciti che potrebbero nascondere dei reati, come nel caso in questione.