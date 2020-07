Alla Bottega Altromercato di Asti il mondo in un piatto con la Cucina Etnica

Dal 23 luglio al 9 agosto presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti le protagoniste saranno le migliori eccellenze alimentari del commercio equo e solidali, ideali per la preparazioni di piatti di cucina estiva dal gusto etnico.

Ci sarà la possibilità di conoscere sapori ed aromi da tutto il mondo.

Innanzitutto il riso thai nelle sue diverse varietà, patrimonio biodiverso della Thailandia grazie all’impegno di Green Net che coinvolge 1300 famiglie di coltivatori; alla scoperta della varietà aromatica Hom Mali a chicco lungo, e dei tre tipi di riso integrali: lo jasmin, il rosso ed il nero.

Non può mancare nell’assortimento il riso basmati indiano coltivato alle pendici dell’Himalaya da piccoli risicoltori.

Un cereale che non può mancare sulla tavola etnica è il cous cous: il nostro è a lavorazione artigianale e proviene da chicchi di grano della Palestina e lavorato dalle donne dell’organizzazione per lo sviluppo rurale denominato Parc.

Inoltre si andrà a presentare la Quinoa boliviana, della varietà real, la più pregiata delle terre andine coltivata in terrazzamenti tradizionali dai campesinos riuniti nell’associazione nazionale dei produttori di quinoa, storico partner del commercio equo europeo; è la pianta simbolo della biodiversità naturalmente senza glutine che si adatta a molte ricette estive.

Nella nostra cucina dal mondo non possono mancare i sapori orientali delle spezie : provengono da gruppi di coltivatori dello Sri Lnka riuniti in Podie ( in cingalese significa piccolo) che le coltivano con metodo biologico e che un gruppo di artigiani locali confeziona in borsine di carta : sesamo, noce moscato, pepe nero e bianco, curcuma, coriandolo, curry, zenzero, chiodi di garofano e senape.

Per tutto il periodo, per chi andrà alla Bottega Altromercato, verranno offerti ricettari per esaltare al meglio le caratteristiche di queste eccellenze e per preparare diversi piatti dal sapore estivo.

Ricette semplici per avere Il mondo in un piatto.

FOCUS CUCINA ETNICA ESTATE 2020