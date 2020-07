Alla Bottega Altromercato al via la promo Linea Rosa di Damasco Natyr

Da giovedì 9 al 26 luglio presso la Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti focus sulla linea della rosa di Damasco, cosmetica vegetale bio e fair trade a marchio Natyr, con

ingredienti millenari che si uniscono in formule innovative.

La rosa di Damasco è conosciuta come la regina delle rose per l’eleganza del suo profumo. I suoi petali sono ricchi di vitamina E, svolgono un’azione rigenerante sulla pelle e sono ricchi di acido linoleico e linolenico. Il tè bianco indiano, ottenuto dalle prime gemme della pianta, è ricco di aminoacidi e polifenoli che stimolano l’attività antiossidante e protettiva nei confronti dei radicali liberi.

La linea Bio Natyr alla rosa di Damasco e tè bianco è stata formulata per la cura di viso e corpo, in particolare per contrastare lo stress quotidiano da inquinamento urbano, lasciando la pelle rinfrescata e profumata tra le note raffinate della rosa di Damasco.

La rosa di Damasco della filiera viene raccolta e lavorata secondo l’antica tradizione da cooperative di donne riunite nell’Associazione Fair Trade Libano; la rosa di Damasco impedisce le coltivazioni intensive dei narcotrafficanti.

Altromercato importa da Fair Trade Lebanon i petali essiccati della preziosa Rosa di Damasco. I contadini piantano di generazione in generazione questo tipo di rose: le rose fenicie, o più comunemente conosciute come rosa di Damasco. Sono due i gruppi specializzati in questa produzione. La cooperativa Nejmet el Sobeh si trova nella parte meridionale delle pianure fertili della Bekaa. Fondata nel 1997 da circa 20 donne che credono nello spirito di squadra, nella gioia di lavorare assieme e nella semplicità. Il loro lavoro è prezioso perché contribuisce al reddito delle loro famiglie ed evita la perdita di competenze tradizionali. Le donne di Nejmet el Sobeh sono note per i loro numerosi prodotti speciali come melassa, sciroppo di rose e sciroppo di gelso. La cooperativa Mhaydthe è composta da 23 donne e 3 uomini. Comprano le rose fresche dai piccoli agricoltori e procedono con l’essiccazione al coperto. Il controllo di qualità di Fair trade Lebanon assicura che il processo sia conforme a elevati standard di qualità.

