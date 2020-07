Alba: solo oggetti in vetro nelle campane verdi

Il Co.A.B.Se.R. (Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti) ha lanciato una campagna per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento degli oggetti nelle apposite campane verdi distribuite in diversi quartieri di Alba.

Nelle campane è possibile buttare solo oggetti in vetro, come bottiglie dell’acqua, dell’olio, dell’aceto, del vino etc.; vasetti; barattoli; bicchieri ed altri articoli solo in vetro.

Non si possono gettare: oggetti in cristallo (bicchieri, lampadari, centrotavola, etc.); contenitori in vetroceramica (pyrex, etc.); stoviglie in ceramica e porcellana; confezioni in vetro dei farmaci usati; vetri armati, finestre, fari e fanali; pietre, vasi di coccio e materiali edili; lampadine e tubi al neon; tubi e schermi tv, computer, monitor ed altri oggetti non in vetro.

«Bisogna essere diligenti nel conferire correttamente i materiali nei raccoglitori della raccolta differenziata – raccomanda l’assessore all’Ambiente del Comune di Alba Marco Marcarino – In particolare, nelle campane per il vetro va inserito esclusivamente solo vetro. Se manca l’attenzione e si inseriscono altri materiali, non si rispettano le regole, si riduce la qualità del materiale conferito e salta il compenso per il riciclo e la vendita del vetro stesso. Questo porta ad un conseguente aumento delle bollette relative ai rifiuti che paghiamo tutti noi».