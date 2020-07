Alba: riapre il Centro Anziani di via Govone

Dopo la chiusura al pubblico imposta dall’emergenza sanitaria Covid-19, mercoledì 22 luglio riapre il Centro d’Incontro comunale per Anziani di via G. Govone.

I frequentatori dovranno attenersi alla normativa di legge vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. In particolare, avranno i seguenti obblighi:

– utilizzo della mascherina;

– igienizzazione frequente delle mani;

– rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro.

Saranno possibili il gioco delle carte, il biliardo e le bocce.

Il Centro in via G. Govone riapre con il consueto orario: da lunedì a domenica dalle ore 14:30 alle ore 18:30, mentre i centri di viale Masera, via Rio Misureto e Frazione Mussotto rimarranno chiusi per le vacanze estive.

L’Assessore alle Politiche Sociali Elisa Boschiazzo dichiara: “Dopo un confronto con i responsabili dei centri per anziani, si è ritenuto opportuno riaprire in via sperimentale il Centro di via G. Govone, nel rispetto della normativa vigente e dei protocolli di sicurezza previsti, per dare la possibilità ai tesserati di tutti i centri cittadini di rincontrarsi e trascorrere di nuovo qualche pomeriggio in compagnia”.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Anziani della Ripartizione Servizi Sociali del Comune di Alba, via General Govone 11, tel. 0173 292272.