Alba, la ciclista Paola Gianotti in città con il suo Giro del Piemonte

Lunedì prossimo, 13 luglio, alle 15.45 in piazza Sarti ad Alba, sarà accolta Paola Gianotti. La ciclista detentrice di tre Guinness World Record, tra cui quello di essere la donna più veloce del mondo, è anche coach e speaker motivazionale.

Dall’11 al 18 luglio affronterà il suo Giro del Piemonte parlando di turismo, territorio, sicurezza e mobilità sostenibile, attraverso la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto il ciclista”.

“1.500 chilometri, 8 tappe, 80 comuni coinvolti per valorizzare il territorio ed installare i cartelli per la sicurezza del ciclista sulla strada” scrive Gianotti sulla sua pagina Facebook, per ricordare l’iniziativa.

Un cartello del rispetto del ciclista con su scritto “Attenzione strada frequentata da ciclisti” accompagnato dal logo descrizione della distanza tra automezzi e biciclette che deve essere di un metro e mezzo, sarà inaugurato nell’occasione anche ad Alba, in uno degli ingressi della città, in corso Torino, davanti all’Hotel “I Castelli”.

Il cartello è stato realizzato dall’amministrazione comunale di Alba che ha voluto aderire all’iniziativa, seguendo le indicazioni dell’associazione “Io rispetto il ciclista”.