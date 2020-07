Alba: il sindaco di Alba Carlo Bo ha salutato il Prefetto di Cuneo Giovanni Russo

Il sindaco Carlo Bo oggi, giovedì 30 luglio, ha ricevuto in Municipio il Prefetto di Cuneo Giovanni Russo che tra pochi giorni andrà ufficialmente in pensione. Di origini napoletane, dopo aver ricoperto diversi incarichi in Piemonte e a Torino, è stato nominato Prefetto di Cuneo nel 2013.

“Ho apprezzato il lavoro svolto in questi sette anni dal Prefetto e l’attenzione che ha sempre dimostrato per l’Albese – dice il sindaco Carlo Bo –, ancora di più in questo mio primo anno alla guida della città, in cui abbiamo collaborato e lavorato in sinergia su diversi temi, dalla sicurezza ai servizi per il territorio. Per questo ci tengo a ringraziarlo e ad augurargli una serena e meritata pensione”.