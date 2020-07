Da mercoledì 22 luglio, fine a fine lavori, divieto di accesso, transito veicolare, con chiusura e occupazione temporanea di alcune parti di marciapiede in via Giraudi ad Alba, dove si svolgeranno i lavori per la riqualificazione e la ricostruzione delle pavimentazioni in porfido.

I divieti seguiranno l’andamento del cantiere. Il transito è consentito solo ai residenti.