Alba: dal 30 luglio al 3 agosto è possibile parcheggiare nell’area Inail in piazza Prunotto

Da giovedì 30 luglio a lunedì 3 agosto è possibile parcheggiare liberamente nell’area recintata adiacente piazza Prunotto ad Alba, grazie alla gentile concessione dell’Inail (proprietaria del terreno) al Comune.

In occasione del “14° Rally di Alba”, in città sabato 1 e domenica 2 agosto, il sindaco Carlo Bo ha chiesto ed ottenuto dall’ente di previdenza la concessione dell’area per sopperire alla carenza di parcheggi in zona.