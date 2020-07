Alba: chiuso di notte il ponte Albertino per lavori di asfaltatura

Dalle ore 19.30 alle ore 7.30, da lunedì 20 a giovedì 23 luglio sarà chiuso al transito veicolare e pedonale il vecchio ponte “Albertino” sul fiume Tanaro, ad Alba. Il passaggio sarà consentito solo ai mezzi di soccorso ed al trasporto pubblico locale.

La chiusura serale e notturna è necessaria per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura tra la rotatoria di corso Torino, il ponte sul Tanaro e la rotatoria incrocio tra corso Canale e corso Asti.

La strada del ponte di competenza provinciale è danneggiata da buche ed avvallamenti con rischi per l’incolumità pubblica che hanno portato nelle ultime settimane anche incidenti, a causa delle sconnessioni del manto stradale.

Inoltre, sul ponte, il 24 ottobre prossimo passeranno i ciclisti del Giro d’Italia per la tappa Alba – Sestriere e l’asfalto non è in sicurezza per il passaggio della gara.

Per sistemare la strada, l’Amministrazione comunale ha sentito l’Amministrazione provinciale che ha manifestato difficoltà a mettere in campo in tempi brevi un intervento risolutivo a scongiurare pericoli.

Perciò, giovedì 16 luglio il sindaco di Alba Carlo Bo, ha firmato un’ordinanza urgente per la sistemazione dei sedimi stradali ammalorati, a cura e spese dell’Amministrazione comunale albese.

«Anche se non di nostra competenza – sottolinea l’assessore comunale ai Lavori pubblici Massimo Reggio – era importante riparare questo tratto di strada molto ammalorato da anni, per la sicurezza delle auto e dei ciclisti. Sperimenteremo il lavoro notturno che dovremo impiegare anche nella prosecuzione del Piano strade».