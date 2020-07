Alba: chiusa parzialmente la rotatoria di corso Torino

Da oggi, fino a fine lavori, ad Alba è chiusa parzialmente la rotatoria di corso Torino, per il traffico veicolare proveniente da corso Piera Cillario, in direzione Asti-Torino.

La chiusura è regolata da movieri.

Intorno alla rotatoria, in corso Torino ed in piazza Garibaldi, intorno alla rotatoria Porta Tanaro (Pontina) sono in corso i lavori per il rifacimento del manto stradale con scarifica e risanamento della pavimentazione.

Sempre per il “piano strade” comunale che prevede il rifacimento del manto stradale in diverse zone della città, dalle ore 10.00 di oggi, giovedì 9 luglio, fino a fine lavori, senso unico alternato in via Santa Margherita, nel tratto compreso tra via Carlo Cencio e via Pinot Gallizio, ad Alba.