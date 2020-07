Al via ad Asti la rassegna “Estiamo insieme” tra teatro, musica e cinema

Comincia domenica 5 luglio e proseguirà fino al 26 agosto ad Asti nel cortile del Palazzo di Michelerio, in corso Alfieri 381, il Comune di Asti, in collaborazione con il Circolo Vertigo, organizza la rassegna “Estiamo insieme”. Al programma di film di una rassegna storica come “Cinema Cinema” si affianca come novità un cartellone di cinema e teatro che vede come protagonisti gli artisti astigiani.

La rassegna inizierà con il film “Grandi bugie tra amici” di Guillaume Canet; cinema che ci accompagnerà dal giovedì al lunedì per tutto il periodo sino al 24 agosto, ultimo appuntamento cinematografico con “Vice – l’uomo nell’ombra”. Gli appuntamenti teatrali avranno luogo per tutto il periodo il martedì e il mercoledì, fino al 26 agosto.

Primo appuntamento teatrale martedì 7 luglio con “d’ARTE e d’AMORE”, recital di parole e musica con Ileana Spalla, Sergio Danzi e i Collectif Manouche, ensemble di swing con i chitarristi Beppe Rosso e Stefano Ferreno e il contrabbassista Simone Barbiero, seguito mercoledì 8 luglio da “Canzoni al Ratafià”, omaggio in musica, parole e immagini a Paolo Conte con esecuzioni musicali del “Falso Trio” e letture degli attori del Teatro degli Acerbi.

Martedì 14 luglio la Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro, nell’ambito del progetto “Dal frastuono: voci inascoltate” presenta “Il coraggio nella voce di una donna: Agnes Browne” da Brendan O’Carroll, con Valentina Veratrini, accompagnata alla chitarra da Paolo Penna, mentre mercoledì 15 luglio la scuola di recitazione Teatralmente e NIG Nuove idee globali presentano “Teatro da finimondo”, ispirato al delicato momento che l’umanità sta affrontando.

Martedì 21 luglio va in scena “Il segreto del bosco vecchio” dal romanzo di Dino Buzzati, diretto da Serena Schillaci, con Mario Nosengo, Rebecca Bona, Lorenza Gerbo, Costanza Griffa, Beatrice Goria e la flautista Simona Scarrone, seguito mercoledì 22 luglio dallo spettacolo di Alessio Bertoli “E poi? Il giudizio universale”.

Martedì 28 luglio la compagnia “Traattori” presenta “Non è un corso di sicurezza”, improvvisazione teatrale comica sul tema della sicurezza sul lavoro (unico spettacolo a ingresso gratuito), mentre mercoledì 29 luglio debutta, sempre nell’ambito del progetto “Dal frastuono: voci inascoltate”, un’altra produzione della Fondazione Accomazzo di cui la cantante e attrice Daniela Placci è anche autrice: “Too black: la leggenda di Icaro”, spettacolo dedicato alle canzoni immortali e alle vite tormentate di Johnny Cash e Amy Winehouse. Ad accompagnarla Paolo Penna alla chitarra ed Enrico Messina alle tastiere.

Martedì 4 agosto “A letto dopo Carosello” di Paola Tiziana Cruciani, con Michela Andreozzi, un viaggio nostalgico e divertito negli anni 70 con gli occhi di una bambina, seguito mercoledì 5 agosto dalla lettura della Rosmunda, tragedia di Vittorio Alfieri, proposta dall’Associazione Cenacolo Alfieriano in collaborazione con il Teatro del Borbore e accompagnata dalla musica antica de “La Ghironda”.

Martedì 11 agosto Gino Vercelli dirige uno spettacolo tutto al femminile, “Le Dame senza i Cavalieri” con i Roccaroiu, mentre mercoledì 12 agosto torna la musica della Palmarosa Band con “Gli chansonnier… dai boulevard di Parigi ai carrugi di Genova”.

Martedì 18 agosto va in scena il monologo di Fabrizio Rizzolo “La domanda perfetta”, accompagnato dal chitarrista Marco Soria e dalla cantante Susi Amerio, seguito mercoledì 19 agosto da un altro appuntamento targato “Dal frastuono: voci inascoltate” della Fondazione Gabriele Accomazzo per il Teatro: “Shakespeare: sonetti d’amore” con Mirco Tosches e altri attori, accompagnati dalla violinista Martina Amadesi.

Martedì 25 agosto la Compagnia Fratelli Ochner presenta Alberto Barbi in “La maglia nera – Malabrocca al Giro d’Italia”, un racconto poetico e divertente, difficile e avventuroso come il ciclismo e la vita. Chiusura mercoledì 26 agosto con “Soldato mulo va alla guerra”, produzione del Teatro degli Acerbi con Massimo Barbero, testo e regia Patrizia Camatel, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini: nel mondo straziato dalla guerra la bestialità è caratteristica degli uomini, mentre gli animali al fronte, rimangono l’ultimo baluardo di umanità e vita…

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21,30.

Gli spettacoli cinematografici saranno preceduti da una breve presentazione dell’attore Francesco Visconti.

Poiché la capienza dello spazio, in seguito alle attuali diposizioni ministeriali, è limitata a 200 posti, si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita o direttamente al cortile del Michelerio a partire dalle ore 20. Costo degli spettacoli teatrali (martedì e mercoledì): euro 10 (tranne “Non è un corso di sicurezza” del 28 luglio, il cui ingresso è gratuito). Costo spettacoli cinematografici (da giovedì a lunedì): euro 6.50 – ridotto 5.

I biglietti si potranno acquistare:

• in prevendita al Teatro Alfieri a partire dal 5 luglio. Per il Teatro nei giorni di spettacolo (martedì e mercoledì) dalle 17 alle 19, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13); per il cinema dal giovedì al lunedì dalle 17 alle 19)

• il giorno dello spettacolo direttamente nel cortile del Michelerio a partire dalle 20.

Per informazioni: biglietteria del Teatro Alfieri: 0141/399 057 – Biglietteria Sala Pastrone: 0141/399 580

In caso di pioggia le proiezioni cinematografiche verranno spostate al Teatro Alfieri, mentre quelle teatrali potranno eventualmente essere riprogrammate dopo il 6 settembre. Si ricorda che, in conformità alle disposizioni ministeriali, per accedere sia alla biglietteria del Teatro Alfieri che al cortile del Michelerio è necessario indossare la mascherina e seguire scrupolosamente le indicazioni del personale di sala (mascherina che potrà essere tolta quando si sarà raggiunto il proprio posto a sedere).

Si ringrazia la Nuova Coop che con questa rassegna inizia la sua collaborazione con la Città di Asti per gli eventi culturali.