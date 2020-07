Al CIOFS-FP di Nizza Monferrato arrivano nuove attrezzature per i corsi di formazione

Il CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane – Formazione Professionale) lo scorso 26 giugno 2020 ha conclusa la sessione di esame del corso biennale di “Operatore agricolo”. I primi qualificati del settore sono ormai in vacanza, dopo un anno formativo fatto di didattica in presenza, didattica a distanza e una breve esperienza di stage in azienda.

Gli allievi potranno affacciarsi al mondo del lavoro avendo acquisito titolo di studio, conoscenze, competenze e esperienze necessarie.

Nel corso nel nuovo anno formativo il centro continuerà a curare l’aspetto legato alla formazione in ambito agricolo e vitivinicolo con laboratori sempre più performanti e di alto livello tecnico/tecnologico e ci saranno novità che riguarderanno l’allestimento di una serra con coltivazione aeroponica.

Questo permetterà ai futuri allievi di formarsi in ambito agricolo con un occhio di riguardo all’ambiente e alle nuove tecnologie.

I nuovi allievi del nuovo anno formativo saranno accolti in ampi ambienti allestiti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti Covid19. La struttura, con aule spaziose e numerose permetteranno di garantire il distanziamento e lo svolgimento delle ore sia teoriche che di laboratorio in assoluta sicurezza.

Le novità per le allieve del corso “Operatore del benessere estetica” non mancheranno, infatti sono state acquistate sofisticate attrezzature elettromedicali per il massaggio endodermico e la radiofrequenza resistiva; per l’epilazione laser e la radiofrequenza viso, l’elettroporesi e lo scrub a ultrasuono che consentiranno alle allieve di acquisire competenze di alto livello nell’ottica di rispondere ad una clientela sempre più esigente e selettiva.

Nella zona Spa del laboratorio sarà inserito il letto ad acqua per far meglio simulare alle allieve l’ambiente di lavoro in azienda.

Per informazioni, iscrizioni e visite chiamare il numero 0141/1808150.