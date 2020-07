Al Cinema Lumière arriva la commedia “La sfida delle mogli”

Il Cinema Lumière di Asti nella terza settimana dopo la ripresa delle proiezioni propone una commedia tratta da una storia vera: LA SFIDA DELLE MOGLI.

Sono previste ancora qualche proiezione di UN FIGLIO DI NOME ERASMUS. A seguire il film BOMBSHELL, la voce dello scandalo con Nicole Kidman sui problemi di un mondo femminile spesso sottovalutato e umiliato. L’uscita del film era prevista il 26 marzo. Passato su streaming on demand il 17 aprile, ora nelle sale dal 1° luglio.

I prezzi sono rimasti invariati e la sala è stata adeguata alle attuali norme con il distanziamento e con tutte le altre norme che troverete all’entrata. L’uso della mascherina è obbligatorio in entrata e uscita e per eventuali spostamenti in sala. Al posto, durante la proiezione, può essere tolta.

Ecco la programmazione:

MARTEDÌ 7 luglio – 21,15: UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

MERCOLEDÌ 8 luglio – 17,30: IL RICHIAMO DELLA FORESTA

– 21,15: UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

GIOVEDÌ 9 luglio – 21,15: LA SFIDA DELLE MOGLI

VENERDÌ 10 luglio – 21,15: LA SFIDA DELLE MOGLI

SABATO 11 luglio – 19,00: UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

– 21,30: LA SFIDA DELLE MOGLI

DOMENICA 12 luglio – 19,00: LA SFIDA DELLE MOGLI

– 21,30: UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

LUNEDÌ 13 luglio – RIPOSO

MARTEDÌ 14 luglio – 21,15:LA SFIDA DELLE MOGLI

MERCOLEDÌ 15 luglio – 21,15: LA SFIDA DELLE MOGLI

GIOVEDÌ 16 luglio – 21,15: BOMBSHELL – La voce dello scandalo (con Nicole Kidman)

Gli orari delle proiezioni si sono un po’ diversificati per cui si richiede attenzione.

Per informazioni chiamare il numero 0141/413630: telefono con segreteria per la programmazione, il numero telefono dell’incaricato: 333/5931921, la pagina Facebook (@Lumiere) o sul sito: www.cinemalumiereasti.jimdo.com.