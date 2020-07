Al cimitero di Asti una Messa di commemorazione di tutti i defunti del periodo di lockdown

Una messa in suffragio e in ricordo di tutti i defunti del territorio spirati nel periodo di lockdown.

E’ quella che il vescovo di Asti Marco Prastaro celebrerà sabato 25 luglio, alle 9, al cimitero urbano. Una scelta voluta per commemorare tutte le persone che hanno perso la vita in un momento di emergenza sanitaria in cui non era possibile celebrare il funerale religioso per motivi di sicurezza.

Alla messa parteciperanno anche le autorità civili in modo da “farne un momento importante di memoria collettiva e di conforto spirituale per quanti hanno avuto gravi lutti”.