Ad Asti e provincia la raccolta firme della Lega: “Stop invasione – Io sto con Salvini”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Onorevole Andrea Giaccone.

“Anche la Lega della Provincia di Asti sarà in piazza nel weekend 2-3 Agosto per una raccolta firme sul tema “STOP INVASIONE-IO STO CON SALVINI, questa mattina”, dichiara il segretario provinciale On. Andrea Giaccone, un primo gazebo organizzato a Nizza Monferrato ha registrato un’ampia affluenza di partecipanti.

“Occorre dare un segnale importante, continua Giaccone, in un momento difficile per il paese gli sbarchi sono sestuplicati, è a tutti evidente che questo governo è totalmente incapace di gestire il problema dell’immigrazione clandestina e la maggioranza parlamentare, invece di tutelare gli interessi dei cittadini italiani, decide di mandare a processo Matteo Salvini che, da Ministro dell’Interno, ha avuto l’unica colpa di fare ciò che ogni Ministro dotato di senno e di visione dovrebbe fare, cioè difendere i confini nazionali”.

Questo l’elenco dei gazebo:

Sabato 1 Agosto mattina

Asti Portici Anfossi

Moncalvo

Cerreto area distributore

Domenica 2 Agosto

Canelli

San Damiano d’Asti