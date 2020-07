Abbazia di Vezzolano: concerto Sub Umbra Illius la vigilia di Ferragosto

L’Associazione Culturale Gli Invaghitiha organizzato il concerto Sub Umbra Illius – Suoni e fragranze dal Cantico dei Cantici che verrà realizzato da Nadia Caristi – soprano e Vittorio Zanon – clavicembalo.

Il concerto si terrà venerdì 14 agosto alle ore 21 presso la Canonica Regolare di Santa Maria di Vezzolano ad Albugnano ed è inserito nell’ambito della Rassegna Kalendamaya, Festival Internazionale di Cultura e Musica Antica, XII Edizione.

La direzione artistica è affidata a Fabio Furnari e, in allegato, la locandina ed il programma di sala del concerto.

Ingresso ad offerta libera e fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente con prenotazione confermata.

Evento organizzato con la collaborazione ed il sostegno della Direzione Regionale Musei Piemonte, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, di Aurea Materia – Festival di concerti di Musica Antica in forma di ciclo solare e dell’associazione la Cabalesta.

PDF: Programma: Kalendamaya 2020 – Sub Umbra Illius 14 agosto 2020 Vezzolano

La prenotazione comporta l’accettazione delle misure in applicazione del protocollo di prevenzione anti Covid19, così come indicate e prevede:

– Rilevazione della temperatura corporea all’ingresso tramite termoscanner

– Utilizzo obbligatorio della mascherina per ogni spettatore

– Utilizzo di gel igienizzante

– Occupazione del posto assegnato con distanziamento

– Non sono ammessi spettatori in piedi

– Non è possibile circolare nella sede del concerto