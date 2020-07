Abbandono rifiuti ad Asti: da gennaio più di 100 sanzioni da parte della Polizia Municipale

L’attività della Polizia Municipale di Asti contro l’abbandono di rifiuti non si ferma.

Dal 1° gennaio 2020 sono state comminate:

– 96 sanzioni al regolamento gestione rifiuti riguardanti il deposito di sacchetti al suolo, errato conferimento di rifiuti, rifiuti non separati, ecc.;

– 1 sanzione relativa all’abbandono di un veicolo;

– 4 sanzioni per deposito incontrollato di rifiuti al suolo: trattasi di privati residenti al di fuori del Comune di Asti che hanno affidato lo smaltimento dei rifiuti a persone non abilitate alla raccolta le quali, invece di portarli all’Ecocentro, li hanno abbandonati su suolo comunale. La sanzione è di €600.

– 5 notizie di reato a carico di ignoti per deposito incontrollato di rifiuti al suolo. Tra questi si segnala anche un deposito di contenitori di liquidi oleosi immediatamente rimossi e messi in sicurezza con la collaborazione dell’ASP;

“Nonostante il periodo di lockdown non si è fermata la maleducazione di alcune persone verso l’ambiente e gli altri cittadini. Al tempo stesso anche l’attività della Polizia Municipale di Asti non si è fermata, sanzionando questi “sporcaccioni” e svolgendo complesse attività d’indagine come per le 4 sanzioni per deposito incontrollato di rifiuti al suolo. Chi commette questi comportamenti irrispettosi del buon vivere sappia che sarà perseguito con tutti i mezzi permessi dalla legge” commentano il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore alla Polizia Municipale Marco Bona.