A Villanova d’Asti si riparte insieme con “Il giro in bici dell’estate”

Si terrà sabato 18 luglio di prima mattina, partenza alle 8.30 dalla Piazza del Mercato. per non incorrere nella calura estiva “Il giro in bici dell’estate”, un percorso cicloturistico fra Villanova d’Asti, le borgate fra cui Stazione e Savi, San Paolo Solbrito (e ritorno). Si tratta di un evento a cura dello scrittore Max Ponte, organizzato dalla Pro Loco di Villanova d’Asti con il Comune. Durante il percorso tappe storico-poetiche, acqua e infine la colazione della Pro Loco. Iscrizione 5 euro. Si tratta del primo evento del post-Covid per Villanova.

“Sono felice per questa opportunità che ci viene data – afferma Max Ponte – la bicicletta è un mezzo di trasporto che mi ricorda l’infanzia e permette di scoprire il territorio e le sue bellezze storico-artistiche da un’altra prospettiva e senza inquinare. Nelle soste i presenti potranno avere qualche nota storica e ascoltare anche alcune brevi poesie che ho dedicato in questi mesi alle mie lande. Grazie alla Pro Loco e al Comune di Villanova d’Asti l’idea di questo percorso cicloturistico è diventata realtà, speriamo che il tempo ci assista ovviamente. Grazie anche alla Pro Loco della Borgata Savi di Villanova che collabora al progetto per la tappa relativa. Il tour si svolgerà in tutta calma non essendo competitivo, all’evento ha dato la sua adesione anche l’Associazione Camminare Lentamente. Il progetto, se vogliamo, è molto attuale inserendosi in un discorso sul turismo locale e la mobilità sostenibile. Aspettiamo i villanovesi, ma non solo, tutti coloro che amano la bicicletta e vogliono sapere qualcosa in più su quest’area dell’astigiano. Alla fine faremo la colazione assieme!”

Evento FB > https://www.facebook.com/events/3033222533439598/