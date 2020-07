A Villanova d’Asti al via i lavori presso la scuola Borgo Stazione “G. Rodari”

A partire da mercoledì prossimo, 22 luglio, a Villanova d’Asti inizieranno i lavori di sostituzione della copertura lignea posta sul prospetto prospicente la Via alle Scuole dell’edificio scolastico “G. Rodari” sito in Frazione Stazione.

I lavori, che saranno ultimati entro l’inizio dell’anno scolastico 2020/21 (indicativamente entro il 10 settembre) sono stati affidati alla ditta OTTAVIANO Conservazione e Restauro Srl con Sede in Torino.

“E’ un intervento che ci eravamo impegnati a fare per ridare l’antico splendore della nostra scuola primaria, rinnovata nel 2012. E’ un investimento di poco meno di 20 mila euro, iva inclusa e prevederà anche la verniciatura della struttura in ferro all’ingresso con la scritta “Chi non parte in verità, in nessun luogo arriverà” frase estrapolata dalla “Filastrocca impertinente” di Gianni Rodari” commenta il sindaco di Villanova d’Asti, Christian Giordano.