A settembre in due comuni astigiani si va a votare per l’elezione del sindaco

Con un decreto prefettizio in data odierna sono state indette per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, le elezioni per il rinnovo degli organi comunali dei comuni di Moncucco Torinese e Settime.

Entrambi i comuni sono in questo momento commissariati in quanto alle precedenti elezioni amministrative del 26 maggio 2019 a Moncucco Torinese non sono state presentate candidature alla carica di sindaco ne tanto meno liste di candidati alla carica di consigliere comunale, mentre a Settime l’unica lista che si era presentata non ha raggiunto il quorum.

Il numero di consiglieri comunali da eleggere per ogni comune è di 10. Le liste dei candidati per le elezioni dovranno essere presentate alle rispettive Segreterie comunali dalle ore 8 del 21 agosto alle ore 12 del 22 agosto prossimi.

Le votazioni si svolgeranno nelle giornate di domenica dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e di lunedì dalle 7 alle 15; lo scrutinio sarà effettuato il martedì dalle ore 9,00.