A scuola dal 14 settembre, il calendario scolastico 2020/2021 in Piemonte

La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale.

L’ordinanza conferma anche lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020.

Nel frattempo la Regione Piemonte ha stilato nei giorni scorsi il calendario regionale, Covid-19 permettendo. L’anno scolastico avrà inizio il prossimo 14 settembre e, nella nostra regione, si concluderà l’11 giugno 2021.

Le vacanze di Natale cominceranno mercoledì 23 dicembre per terminare mercoledì 6 gennaio, vacanze di Carnevale da sabato 13 febbraio a mercoledì 17, vacanze di Pasqua da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile.

Saltano diverse chiusure con l’1 novembre di domenica, come il 25 aprile, mentre sarà di sabato il 1° maggio. Previsto invece ponte lunedì 7 dicembre per l’Immacolata, che cade di martedì. Il 2 giugno scuole chiuse di mercoledì.