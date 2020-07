A San Damiano d’Asti si lavora per sistemare le strade e migliorare il decoro urbano

Superata l’emergenza sanitaria con l’azzeramento dei positivi, a San Damiano d’Asti prosegue il cammino verso il ritorno alla normalità.

Nel consueto appuntamento in videoconferenza con i giornalisti, il sindaco Davide Migliasso ha aggiornato sui fatti dell’ultima settimana: “Per quanto riguarda l’ecostazione di raccolta rifiuti è stata chiusa per due giorni per lavori di miglioria, in particolare per migliorare gli accessi e per evitare code all’esterno della piattaforma; è stato creato un nuovo ingresso per evitare che chi entra transiti sul peso pubblico. Attraverso questi interventi si dovrebbe avere una migliore gestione degli accessi, questa settimana sono previsti alcuni interventi di segnaletica orizzontale. Per quanto riguarda i lavori fibra ottica, oggi ho sollecitato ditta Open Fiber per la ripresa dei lavori che sono stati interrotti per via dell’emergenza Covid, sia per ultimare i collegamenti, sia per il ripristino del manto stradale, assolutamente necessarie per la viabilità e la sicurezza stradale. In origine i lavori dovevano terminare a dicembre 2020, ma si andrà avanti ancora nella primavera 2021.”

Sono previsti anche altri lavori sul territorio comunale: “Con l’acquedotto della Piana stiamo provvedendo a sistemare tutta una serie di problematiche di carattere fognario nel territorio comunale, in particolare dovute al temporale di due settimane fa quando sono saltati diversi tombini; è stato programmato un intervento urgente di ripristino, inoltre abbiamo chiesto uno studio di fattibilità sulla realizzazione di un nuovo tratto fognario in località San Grato e un lavori di ripristino alla rete fognaria in Località Ripalda. Abbiamo il piacere di impostare con l’Acquedotto una serie di interventi per potenziare il nostro territorio comunale con nuove reti fognarie, abbiamo riscontro il parere favorevole del CDA.

Inoltre abbiamo chiesto alla Provincia di inserire nei lavori di asfaltatura delle strade provinciale anche il tratto che collega la frazione San Giulio con Gorzano, che si presenta assai dissestato.

Intanto si pensa anche al ritorno a scuola a settembre, infatti sul sito del Comune (https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/iscrizione-servizi-scolastici-a-s-2020-2021) sono disponibili i moduli per l’iscrizione per i servizi scolastici di prescuola, mensa e trasporto scolastico: la scadenza è il 31 luglio.

Continuano le operazioni per mantenere il decoro urbano: “Buon riscontro per l’operazione di contenimento dei piccioni, con le gabbie fornite dalla Provincia di Asti, posizionate nel concentrico; nelle prossime settimane ne arriveranno altre e le posizioneremo anche nelle frazioni. Nel concentrico sono sempre di più i privati che si sono dotati di sistemi di allontanamento piccioni, compreso il Comune” commenta Migliasso.

Proseguono anche gli eventi con la seconda serata degli aperitivi: “ è andata molto bene, con molta più partecipazione della prima (disturbata dal maltempo); giovedì c’era anche il mercatino dell’artigiano, inoltre c’è stata l’esibizione della palestra Kinesis. Questa settimana come attrazione ci sarà l’esibizione dell’Asd Gorzano, che farà animazione nelle piazze, non c’è il mercatino dell’Antiquariato. Previsti anche giochi circensi per bambini. Buon riscontro anche per la cena del Borgo San Rocco, sabato sera, e lo spettacolo del teatro dei burattini che si è tenuto ieri sera.

Questa sera (martedì 14 luglio ndr) prima serata della rassegna di cinema all’aperto: si parte con la proiezione di “La Gabbianella e il Gatto” alle 21 nei giardini di Via Cici, serata gestita dal consiglio di Biblioteca di San Damiano.

Nel fine settimana poi è previsto l’evento di street food organizzato in collaborazione con AICI e alcune associazioni del territorio.”