“A quattro mani”, appuntamento ad Agliano Terme per l’estate delle Donne del Vino del Piemonte

L’estate delle Donne del Vino del Piemonte è “A Quattro Mani”. Produttrici e ristoratrici insieme per una rassegna di cibo e vino rivolta ai winelover e agli appassionati di enogastronomia. Otto serate in calendario a luglio e agosto, durante le quali le vignaiole interagiscono con le ristoratrici da cui sono ospiti per proporre i loro abbinamenti a tavola, raccontando bottiglie e piatti, e spiegando volta per volta, portata per portata come vengono studiati gli abbinamenti.

Il prossimo appuntamento è per domani, venerdì 10 luglio, all’Agriturismo C’era una volta di Agliano Terme: il menù della cena e le degustazioni sono a cura di Silvia Castagnero e Marina Ramasso dell’Osteria del Paluch (Baldissero Torinese). In degustazione: Grignolino Ferlingot 2017, Silvia Castagnero; Colline Novaresi doc Rosso Sass Russ 2017, Anna Sertorio (Podere ai Valloni, Boca); Barolo Badarina 2015, Bruna Grimaldi (Bruna Grimaldi, Grinzane Cavour); Alladium Erbaluce di Caluso doc Passito 2013, Lia Falconieri (Cantina Ciek, San Giorgio Canavese); Moscato d’Asti, Ivana Brignolo Miroglio (Tenuta Carretta, Piobesi d’Alba). Menù a 35 euro.

Per partecipare alla serata è richiestala prenotazione: 0141 954818

Gli incontri sono iniziati il 30 giugno, con il primo appuntamento all’Osteria Murivecchi di Bra insieme a Cristina e Maria Teresa Ascheri, di Cantine Ascheri Giacomo, e ai vini di Elena Bonelli (Ettore Germano), Mariuccia Borio (Cascina Castlèt), Marina Mortara (Cascina Marsaglia), le sorelle Rabino (azienda agricola Fratelli Rabino).

Di seguito il calendario delle serate “A quatro mani”: